Genov

Александр Генов Genov

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kanatkubash
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Простенький софт на windows
Хороший заказчик , все подробно объяснил, доволен сотрудничеством. Рекомендую
Отлично, человек сделал все быстро и качественно.
Ответный отзыв