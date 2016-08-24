Необходима программа по управлению магазином на сервисе digiseller.ru. В кратце, я в программу добавляю некоторый товар, информацию по которому программа парсит с некоторых сайтов, и добавляет на сайт. Так же регулярно проверяет наличие интернета на компьютере ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Необходим простенький софт с оболочкой работающий на современных ОС (win 7,8,10) а также серверных. Цель: компьютер должен работать только тогда когда работает интернет соединение, в остальных случаях компьютер должен уходить ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо немного подкоректировать дизайн магазина (изменить цвета блоков). И установить все на сайтДизайн сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для создания интернет магазина, который сумеет реализовать автоматическую авторизацию на RPD (порт 3389) сервера. Подробности расскажу лично. АлександрИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Хороший заказчик , все подробно объяснил, доволен сотрудничеством. Рекомендую
Ответный отзыв
Отлично, человек сделал все быстро и качественно.