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Канат Кубаш
kanatkubash
kanatkubash
31 год
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр Генов
Genov
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
9 лет назад
Простенький софт на windows
Отлично, человек сделал все быстро и качественно.
Хороший заказчик , все подробно объяснил, доволен сотрудничеством. Рекомендую
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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