kanatkubash

Канат Кубаш kanatkubash

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Genov
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Простенький софт на windows
Отлично, человек сделал все быстро и качественно.
Хороший заказчик , все подробно объяснил, доволен сотрудничеством. Рекомендую
Ответный отзыв