Картинка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок296 просмотров
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Нужно перерисовать картинку 10х10рх в 15-20 различных цветовых оттенков.

Образец прикреплён.

14 лет назад
kamris2004
Михаил 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов
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