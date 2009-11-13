Картинка на тематику Касперского

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок226 просмотров
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Нужна картинка (размер в аттаче - черный фон), которая бы очень предельно и ясно описывала возможности сайта, а именно:

У Касперского при скачивании пробной версии, дается возможность юзать её 30 дней (не ищя по интернету бесплатные ключи, которые банятся очень быстро), но есть вариант (назовем его секрет), который дает возможность (после мелких манипуляций), получить пробную версию не на 30 дней, а без срока окончания.

Это нужно выразить в одной картинке, можно использовать какие-то моменты самого антивирусника Касперского или их сайта - kaspersky.ru.

Важно, без флешев всяких, не тяжелые, без анимации тяжелых.

Допускается вариации: бесплатные ключи бессрочные, активация постоянная, пробная версия бессрочная.

Аська 1332814

P.S. Стучать ко мне уже с примерный макетом, или каким-то наброском, на пальцах я не смогу понять, какая у Вас идея.

14 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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