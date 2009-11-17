Порезать картинку psd -> gif

Концепция логотипа готова. Необходимо "довести его до ума". Т.е. Качественно прорисовать элементы (как в мультфильме "Алеша Попович"). Просьба - заявки оставлять только в проекте, в аську и скайп не стучаться. Спасибо! Прикладываю картинку для наглядности, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно разрезать картинку с алфавитным списком. на выходе должно быть 52 .gif размером 30x30px.
Отписывайтесь под проектом, нет смысла писать в личку.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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