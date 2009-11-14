Шайба для тахографа

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Добрый день уваажаемые фрилансеры.

Нужно отрисовать в векторе шайбу для тахографа.

Прикрепляю исходник.

Бюджет маленький(((

Указывайте свои сроки и оплату.

14 лет назад
Inlove84
Андрей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
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