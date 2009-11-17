Картинка по образцу

Разработать схему проезда для сайта полностью в таком стиле Исходники в псд есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна нарисовать картинку по образцу для нанесения на пододеяльник.
Точное совпадение с образцом не требуется, основное требование - красивые тела мужчины и женщины, обнаженные или полуобнаженные, но без порнографии 8)
Желательно предоставить несколько вариантов.
Размеры 150х180см, 150dpi
Формат: psd
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется художник для оформления обложек серии книг с опытом выполнения подобных работ. Обязательны периодические встречи для обсуждения деталей. Цена договорная. е-мейл для связи: alexanderzh (собака) яндекс.руИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть картинка А4, которую художник рисовал для календаря. Нужно внести в нее некоторые изменения (художник, получив за нее 100% оплату, куда-то скрылся и найти я его не могу уже 3 недели. Кстати, передаю ему здесь ...Завершен14 лет назад
Нужна картинка (размер в аттаче - черный фон), которая бы очень предельно и ясно описывала возможности сайта, а именно: У Касперского при скачивании пробной версии, дается возможность юзать её 30 дней (не ищя по интернету бесплатные ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно перерисовать картинку 10х10рх в 15-20 различных цветовых оттенков. Образец прикреплён.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо разработать футболки с картинками на тему "Веселый фермер" (приложение вконтакте - http://farmer.vkontakte.ru/) и прикольными подписями. Полет фантазии не ограничивается, наоборот приветствуется, есть только одно условие: картинка должна узнаваться. Т.е. глядя на футболку, должно быть ...Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Вобщем есть небольшая картинка. Там изображен зверек. Нужно изобразить ТАКОГО ЖЕ в точности зверька, но только с предметом в руках. Подробнее объясню при личном общении. Пожалуйста, в предложении пишем: Срок 3 дня (срок ЖЕСТКИЙ) 1) примерную стоимость 2) ...Завершен14 лет назад
На сайт freest.org нужен нарисованный рисунок влюбленной пары, желателно блондинов, которых затем можно будем вставить вместо картинки мальчика, исходники нужны в илюстраторе и чтоб вписывались в стиль сайта и в цвет, и идеально на белом ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать карту Польши с разбивкой по воеводствам и с основными автотрассами в формате cdr. Уточнение: Вот как образец готовая карта Беларуси http://krismar-berlio.pl/ru/map/index/slug/belarus В таком виде нужно сделать карту Польши. Воеводства должны быть разных оттенков. Проставлены основные населенные ...Завершен14 лет назад
Для разработки серии ПАЗЗЛОВ и детских настольных игр требуются добросовестные и качественные исполнители (художники), а именно: красивые, яркие картинки (НЕ Дисней), русские сказки, ПЕЙЗАЖИ, животные (избирательно). Оплата сдельная-договорная (от сложности исполнения). возможно длительное сотрудничество. к.т. 097-358-48-42 Игорь Не желающим ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт14 лет назад