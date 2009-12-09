Нарисовать детское лицо и обработать

В приложении Вы можете посмотреть рисунок. Нужно заменить лицо юноши лицом ребенка (мальчик лет 7). Фон заменить на голубой. И все это вписать в шапку сайта :

http://www.childface.ru

То есть нужно убрать имеющееся изображение ребенка на сайте и заменить на отредактированное Вами изображение. Все исходники вышлю. Срок - 1 неделя. Оплата ЯндексДеньги, по факту. Пишите, обязательно указывайте желаемую сумму. Предпочтение отдам не самому дорогостоящему исполнителю.