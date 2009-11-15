Дизайн векторных элементов для Flash - клипов.

Требуется опытный дизайнер мелких векторных элементов, например - игральные кубики, карты, фишки и так далее. Умение и опыт в создании векторных иконок - также необходимое требование. Чтобы не искать еще одного человека для создания векторного логотипа в виде более детального объекта, чем описано выше - такой навык расцениваю как преимущество. Возможно долгосрочное сотрудничество. Предпочтительно исполнение в Adobe Illustrator. Выбираю по портфелю и стоимости. Прошу указать ссылку (из портфеля) на пример каждого из объектов (мелкий, иконка, крупный) и цену в USD.