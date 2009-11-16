Разработка visual key

Необходимо разработать visual key для 2х товаров. Что требуется: найти красивую картинку соответствующую 2 темам: мать, заботящаяся о всей семьи и человек, живущий активной жизнью). Расположить на этом фоне два слогана и упаковки товара (слоганы и фото упаковок предоставим).

Формат: для использования в презентации, в последствии может понадобится разработка дизайна для печати

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