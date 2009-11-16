Преобразовать логотип в вектор (Корел)

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Собственно, есть логотип - приложен. Нужно преобразовать в векторный формат corel draw

14 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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