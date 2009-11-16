Печать организации

Необходимо в векторе изобразить печать новосозданой организации, с применением в внутри нее элементов декора.

Векторная модель нужна для дальнейшего изготовления ее для получения разрешения МВД и ее изготовление. В Украине все кто занимается изготовлением печатей относятся к этому процесу так, словно печать может быть любой степени уродства.

Мне нужна двухцветная печать, красивая. Внутри желтый, по краям синий цвет. Подробности в аське или по телефону.

Всем кто думает о завуалированной необходимости подделать печать, сообщаю: мне нужен только вектор для ее изготовления, два - вы не копируете печать а создаете новую.