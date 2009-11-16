Нужна картинка для блока новостей

Нужно для новости о стартующем скоро чемпионате по ставкам придумать картинку.

Можно из уже существующих что-то выбрать, при потребности в ней что-то изменить/добавить

собственно задание заключается в том, чтобы подобрать что-то подходящее из уже готового, с минимальными доработками

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