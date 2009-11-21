Перерисовать три картинки

Есть три картинки, нужно нарисовать их в Adobe Photoshop и изменить, чтобы не нарушать авторские права

Картинки связаны с оптическими волокнами - не сложные

Нужно отразить идею доступными Вам средствами

В печать это не идет - для статьи, размещаемой в инет

Оплата рубли вебмани

Присылаете оригинал, чтобы можно было вставить текст

В личку не пишите - не читаю

Сразу проставьте сроки и Вашу цены на три картинки

Одну картинку для примера добавлю - это самая сложная :-)

Но мне нужно отобразить идею, а не делать копию

Текст к картинкам пришлю, чтобы было понятно о чем речь...