Перерисовать три картинки

Необходимо разработать visual key для 2х товаров. Что требуется: найти красивую картинку соответствующую 2 темам: мать, заботящаяся о всей семьи и человек, живущий активной жизнью). Расположить на этом фоне два слогана и упаковки товара (слоганы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть три картинки, нужно нарисовать их в Adobe Photoshop и изменить, чтобы не нарушать авторские права
Картинки связаны с оптическими волокнами - не сложные
Нужно отразить идею доступными Вам средствами
В печать это не идет - для статьи, размещаемой в инет
Оплата рубли вебмани
Присылаете оригинал, чтобы можно было вставить текст
В личку не пишите - не читаю
Сразу проставьте сроки и Вашу цены на три картинки
Одну картинку для примера добавлю - это самая сложная :-)
Но мне нужно отобразить идею, а не делать копию
Текст к картинкам пришлю, чтобы было понятно о чем речь...
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