Создание коллажа фотографического качества

Нужно 8 коллажиков Рисовать от руки ничего не надо. Тему я дам Тексты я дам. Людей использовать можно Картинки должны быть размером 900*200 пикселей в формате jpg Каждая картинка должна быть в одной цветовой палитре. Можно и нужно использовать уже готовые ...