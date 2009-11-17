2 персонажа в мультяшной стилистике. 1 день

# 1 — $

До 16:00 20.11.09 необходимо нарисовать 2 персонажа на условиях конкурса:

В случае одобрения, с победителем заключается договор на дальнейший объем работ со средним бюджетом 35 000 р.

1. Персонаж молодого сотрудника, который только пришел работать в Компанию. Примерный возраст – 21-25 лет, немного улыбается. В костюме с портфелем в руке.

2. Персонаж Хомяк (т.е. животное хомяк в мультипликационном стиле).

Отрисовать необходимо один из следующих ракурсов и стилей:

1. Хомяк в деловом костюме, очень серьезный, в очках стоит рядом с Молодым сотрудником, и персонажи здороваются за руку. Персонажи расположены полубоком к пользователю. Рост хомяка – выше на полголовы Персонажа молодого сотрудника.

2. Маленький мультяшный хомяк без одежды (наподобие бурундуков из диснеевского мультфильма) сидит на плече Молодого сотрудника. Молодой сотрудник выглядит, так же как и в пункте

3. Сотрудник должен быть в джинсах, майке и кроссовках, с доброжелательным простодушным лицом. Хомяк ростом до середины бедра молодого сотрудника. Хомяк немного впереди сотрудника, как бы тянет его за руку. Здесь хомяк должен быть не очень реалистичным, мультяшным, в стиле диснеевских гномов. Не большая голова и плечи, но очень круглый живот и ножки. В красных шортах и белой майке без рукавов. Он деловой, но доброжелательный. Хомяк торопится – он ведет сотрудника показать что-то очень важное и полезное.

На всех 3-х иллюстрациях должно быть понятно, что персонажи общаются между собой.