Нужны коллажики

Иллюстрации и РисункиЗавершен22 заявки421 просмотр
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Нужно 8 коллажиков

Рисовать от руки ничего не надо.

Тему я дам

Тексты я дам.

Людей использовать можно

Картинки должны быть размером 900*200 пикселей в формате jpg

Каждая картинка должна быть в одной цветовой палитре.

Можно и нужно использовать уже готовые фотки.

Срок изготовления и оплаты - сегодня-завтра.

14 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
Выбранный исполнитель
FeyaVika
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$8
4 дня
Быстро и красиво сделано. Но коллажики мрачные :)
Интересная работа. Объяснения краткие и емкие. Отношения без заискивания и обмана - оплата такая как договорено и сразу по окончанию работы. Спасибо за своего рода обучение общению по делу. Во фрилансе пусть будет побольше таких собранных заказчиков. Буду рада еще сотрудничать.
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