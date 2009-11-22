2 картинки для угла сайта

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки420 просмотров
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#1$

Хочу реализовать такую штуку на внутренних странницах сайта senat**au*to.*ru (звезды убрать)

http://szenprogs.ru/blog/2009-07-27-60 - отгибающийся угол

нужно сделать 2 картинки (маленькую и большую)

маленькую с надписью онлайн консультация, чтобы вписывалось в сайт

большу с надписью

Онлайн консультация специалиста

Узнайте цену на ремонт бампера, удаление вмятин и царапин, ремонт стекла, покраску деталей кузова и другие услуги, не выходя из дома!

предполагается что на большой картинке будет нарисован еще и механик(не обязательно)

+ неплохо если тот же человек сделает форму (за отдельную плату)

-Имя

-Телефон

-Каким образом с вами связаться

-меню (телефон,e-mail)

-сообщение

-прикрепить файл(картинку до 3мб)

и чтобы все это отрпавлялось нам на емейл

желательно набросать картинку, чтобы я мог оценить ваш потенциал :)

14 лет назад
rocafella
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
v-snejok
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Очень быстро выполнил задание, а главное качественно! Рекомендую!
+++
Заявки фрилансеров
v-snejok
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
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