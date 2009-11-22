2 картинки для угла сайта

# 1 — $

Хочу реализовать такую штуку на внутренних странницах сайта senat**au*to.*ru (звезды убрать)

http://szenprogs.ru/blog/2009-07-27-60 - отгибающийся угол

нужно сделать 2 картинки (маленькую и большую)

маленькую с надписью онлайн консультация, чтобы вписывалось в сайт

большу с надписью

Онлайн консультация специалиста

Узнайте цену на ремонт бампера, удаление вмятин и царапин, ремонт стекла, покраску деталей кузова и другие услуги, не выходя из дома!

предполагается что на большой картинке будет нарисован еще и механик(не обязательно)

+ неплохо если тот же человек сделает форму (за отдельную плату)

-Имя

-Телефон

-Каким образом с вами связаться

-меню (телефон,e-mail)

-сообщение

-прикрепить файл(картинку до 3мб)

и чтобы все это отрпавлялось нам на емейл

желательно набросать картинку, чтобы я мог оценить ваш потенциал :)