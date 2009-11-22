2 картинки для угла сайта

Срочно ищу исполнителя на создание коллажа фотографического качества. Морская тема. Рассматриваются кандидатуры, работающие в направлении коллажирование высокой стилизации (технический дизайн).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу реализовать такую штуку на внутренних странницах сайта senat**au*to.*ru (звезды убрать)
http://szenprogs.ru/blog/2009-07-27-60 - отгибающийся угол
нужно сделать 2 картинки (маленькую и большую)
маленькую с надписью онлайн консультация, чтобы вписывалось в сайт
большу с надписью
Онлайн консультация специалиста
Узнайте цену на ремонт бампера, удаление вмятин и царапин, ремонт стекла, покраску деталей кузова и другие услуги, не выходя из дома!
предполагается что на большой картинке будет нарисован еще и механик(не обязательно)
+ неплохо если тот же человек сделает форму (за отдельную плату)
-Имя
-Телефон
-Каким образом с вами связаться
-меню (телефон,e-mail)
-сообщение
-прикрепить файл(картинку до 3мб)
и чтобы все это отрпавлялось нам на емейл
желательно набросать картинку, чтобы я мог оценить ваш потенциал :)
- Похожие заказы
- $250Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Есть рисунок из сайта. Нужно на его фон наложить мишку панду - героя из мультфильма Кунг-фу Панда. Но самое интересное его нужно одеть в украинский костюм. Тоесть сделать из Панды украинского козака и ...Завершен14 лет назад
Нужно 8 коллажиков Рисовать от руки ничего не надо. Тему я дам Тексты я дам. Людей использовать можно Картинки должны быть размером 900*200 пикселей в формате jpg Каждая картинка должна быть в одной цветовой палитре. Можно и нужно использовать уже готовые ...Завершен14 лет назад
До 16:00 20.11.09 необходимо нарисовать 2 персонажа на условиях конкурса: В случае одобрения, с победителем заключается договор на дальнейший объем работ со средним бюджетом 35 000 р. 1. Персонаж молодого сотрудника, который только пришел работать в Компанию. ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется 2 иллюстрации хорошего качества 1) размером 800 на 250-350px 2) размером 400 на 250px ТЗ и примеры отправляю в личку, расчитываю не более 100-200$ за картинку. на картинку N2 есть дня 4, на 1ую есть неделя-1.5 главное мне ...Завершен14 лет назад
Есть три картинки, нужно нарисовать их в Adobe Photoshop и изменить, чтобы не нарушать авторские права Картинки связаны с оптическими волокнами - не сложные Нужно отразить идею доступными Вам средствами В печать это не идет - для статьи, ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо разработать visual key для 2х товаров. Что требуется: найти красивую картинку соответствующую 2 темам: мать, заботящаяся о всей семьи и человек, живущий активной жизнью). Расположить на этом фоне два слогана и упаковки товара (слоганы ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно, есть логотип - приложен. Нужно преобразовать в векторный формат corel drawИллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно для новости о стартующем скоро чемпионате по ставкам придумать картинку. Можно из уже существующих что-то выбрать, при потребности в ней что-то изменить/добавить собственно задание заключается в том, чтобы подобрать что-то подходящее из уже готового, с минимальными ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо в векторе изобразить печать новосозданой организации, с применением в внутри нее элементов декора. Векторная модель нужна для дальнейшего изготовления ее для получения разрешения МВД и ее изготовление. В Украине все кто занимается изготовлением печатей относятся ...Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт14 лет назад