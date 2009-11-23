Нарисовать картинку для группу ВК

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна красивая картинка для группы ВК .

icq: 324-002-435

примеры в приложениях:

14 лет назад
POROK
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
brainburn
Дмитрий 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо, работа выполнена быстро , оперативно и качественно.
Добропорядочный заказчик, было очень приятно с ним работать.
  • Похожие заказы

  • Перегнать в вектор логотип и надпись seozavr.ru

    $50

    Перегнать в кривые рисунок динозавра вот отсюда http://www.seozavr.ru/img/seozavr_240_320.gif и надпись (только надпись) seozavr.ru отсюда http://seozavr.ru/img/logo.gif Снизу под логотипом сделать надпись "Биржа статей" без кавычек и шрифты перевести в кривые. Надо сделать сегодня же, как можно ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать изображения автомобильных тахометров

    $100

    Необходимо создать изображения нескольких автомобильных тахометров. Стили: 1.Американский спортивный автомобиль 2.Итальянский спортивный автомобиль 3.Автомобиль монстр 4.Автомобиль будущего 5.Японский гоночный автомобиль 6.Классический чоппер Обязательные требования: 1.Тахометр должен ассоциироваться с определенным стилем автомобиля 2.Должен выглядеть натурально, но не быть копией существующих Предложения прошу высылать на [email protected]. Для ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перечертить чертежи со скана.

    $30

    Требуется перечертить со сканированных листов чертежи в AutoCAD(Компас) и сохранить в .jpg Большая точность не обязательна. Объем: 20 вариантов (см. приложение) Срок выполнения 2-3 дня

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Картинки для сайта с играми из файлов SWF

    Изготовление картинок для игрового сайта. Картинки нужно делать из файлов SWF. Картинка должна быть четкая, красивая и приблизительно отражающая суть игры. Размеры 200х160 или 210х160. Нужны 10 картинок в неделю. Файлы SWF скину. Примеры картинок и предложения писать ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрасить скетч интерфейса + типовые элементы

    Необходимо раскрасить высокодетализированный скетч интерфейса игры Также необходимо разработать соответствующие по стилю типовые элементы интерфейса: • кнопка (button) • список (list box) • выпадающий список (combo box) • флажок/переключатель (check box) • радио-кнопка (radio button) • поле редактирования (textbox, edit field) • значок (icon) • панель инструментов (toolbar) • панель (строка) статуса (status bar) • всплывающая ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 картинки для угла сайта

    $10

    Хочу реализовать такую штуку на внутренних странницах сайта senat**au*to.*ru (звезды убрать) http://szenprogs.ru/blog/2009-07-27-60 - отгибающийся угол нужно сделать 2 картинки (маленькую и большую) маленькую с надписью онлайн консультация, чтобы вписывалось в сайт большу с надписью Онлайн консультация специалиста Узнайте цену на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание коллажа фотографического качества

    $250

    Срочно ищу исполнителя на создание коллажа фотографического качества. Морская тема. Рассматриваются кандидатуры, работающие в направлении коллажирование высокой стилизации (технический дизайн).

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен рисунок для сайта

    $5

    Есть рисунок из сайта. Нужно на его фон наложить мишку панду - героя из мультфильма Кунг-фу Панда. Но самое интересное его нужно одеть в украинский костюм. Тоесть сделать из Панды украинского козака и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны коллажики

    Нужно 8 коллажиков Рисовать от руки ничего не надо. Тему я дам Тексты я дам. Людей использовать можно Картинки должны быть размером 900*200 пикселей в формате jpg Каждая картинка должна быть в одной цветовой палитре. Можно и нужно использовать уже готовые ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад