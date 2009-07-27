Создать изображения автомобильных тахометров

Требуется перечертить со сканированных листов чертежи в AutoCAD(Компас) и сохранить в .jpg Большая точность не обязательна. Объем: 20 вариантов (см. приложение) Срок выполнения 2-3 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать изображения нескольких автомобильных тахометров.
Стили:
1.Американский спортивный автомобиль
2.Итальянский спортивный автомобиль
3.Автомобиль монстр
4.Автомобиль будущего
5.Японский гоночный автомобиль
6.Классический чоппер
Обязательные требования:
1.Тахометр должен ассоциироваться с определенным стилем автомобиля
2.Должен выглядеть натурально, но не быть копией существующих
Предложения прошу высылать на [email protected]. Для примера высылайте работу в стиле «Итальянский спортивный автомобиль»
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