Создание лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка819 просмотров
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#1$

Размер - 468 x 60

сделать по аналогии с вложенным файлом

только вместо баркемпа - ForexCamp и изменить рисунок внутри (связанное с форексом)

цветовая гамма - теплые тона

шрифт - на ваше усмотрение

примеры для вдохновения - http://www.fxlab.com.ua/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6

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14 лет назад
wmz
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
Победитель конкурса
sanekts
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
Отличное лого. моментальное исполнение. доволен на 100%
Очень хороший заказчик, было приятно работать! Оплата в срок, рекомендую всем!
Заявки фрилансеров
sanekts
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
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