Стильный молодежный логотип для компании (ОКО)

Нужен стильный молодежный логотип для компании, которая занимается международными образовательными програмами за рубежом. Основная аудитория студенты, молодежь. Название компании на украинском Освітньо-культурні обміни (ОКО), на английском Education and Сultural exchange.

Хотелось чтоб присутствовало 2 цвета (красивый салатовый и красивый голубой) Рассмотрю любые идеи.

Логотип должен отображать, чем занимается компания, то есть учебой и стажировкой для молодых людей по всему миру или вообже ничего не отображать, а просто быть стильным логотипом в котором было бы вписано название копмании.