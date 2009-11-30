Эстетик Холл "Для Тебя "

STOCK TOUR (объемными буквами) в лого должно присутствовать изображение либо акулы(предпочтительно) либо пальма либо самолет. Креатив приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это салон красоты, который включает в себя услуги парикмахеров, маникюр, педикюр, визаж, косметологию и массажи. Есть фито-бар и открывается школа по обучению различных направлений индустрии красоты.
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