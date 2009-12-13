Разработка логотипа туристического агентства

Нужно придумать логотип! Строительная компания "Масис" (существует гора Масис, может будет ее изображение) Лучше сделать в векторе Цвета на ваш выбор + тот же логотп в монохромном изображении! http://fotki.yandex.ru/users/tristans/view/3586/?page=0 вот так выглядит гора. Надо что бы в ...