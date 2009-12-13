Разработка логотипа туристического агентства

Здравствуйте. Для фирмы, которая занимается смс-маркетингом нужен новый логотип. Название фирмы - "GoSMS", старый логотип можно увидеть на сайте - www.gosms.md То как должен выглядеть текст в логотипе (все заглавные или все прописные, слитно, раздельно и т.д.) на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
STOCK TOUR (объемными буквами) в лого должно присутствовать изображение либо акулы(предпочтительно) либо пальма либо самолет.
Креатив приветствуется.
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