Логотип для сайта туристической направленности

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен70 заявок669 просмотров
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Необходим интересный и оригинальный логотип для сайта туристической тематики. Компоновка, предположительно, - название сайта + какой-то графический элемент(ы). А так практически полная свобода в полёте креатива дизайнера :)

Логотип для сайта
14 лет назад
Loverman
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$40
2 дня
Только положительные впечатления от общения с Ольгой - совершенно никаких проблем в процессе работы не возникало, всё понимает с полуслова, мыслит креативно, работает очень быстро, и, что самое главное, качественно. В общем, результатом я, конечно же, доволен, рекомендую к сотрудничеству, и, надеюсь, буду и сам в дальнейшем обращаться касательно дизайна каких-либо графических элементов ;)
Приятно было работать и общаться с Дмитрием! Оплату данный заказчик произвел точно в срок, что не может не радовать:) Рекомендую и буду рада сотрудничать с Вами вновь!
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