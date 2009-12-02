Логотип для сайта туристической направленности

Только положительные впечатления от общения с Ольгой - совершенно никаких проблем в процессе работы не возникало, всё понимает с полуслова, мыслит креативно, работает очень быстро, и, что самое главное, качественно. В общем, результатом я, конечно же, доволен, рекомендую к сотрудничеству, и, надеюсь, буду и сам в дальнейшем обращаться касательно дизайна каких-либо графических элементов ;)