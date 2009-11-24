Логотип к проекту

# 1 — $

Есть прект.

Ознокомится с ним можно сдесь http://free-scada.org. Коротко - это проект програмнго продукта для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом.

На данном(первом этапе) обявляется конкурс на разработку логотипа для этого продукта. Победитель этого конкурса будет рассматриваться в первых рядах на дальнейшие работы по сайту - разработка дизайна, разработка шаблона для выбраной CMS на основе дизайна итд.