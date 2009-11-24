Логотип к проекту

$12
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки1146 просмотров
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#1$

Есть прект.

Ознокомится с ним можно сдесь http://free-scada.org. Коротко - это проект програмнго продукта для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом.

На данном(первом этапе) обявляется конкурс на разработку логотипа для этого продукта. Победитель этого конкурса будет рассматриваться в первых рядах на дальнейшие работы по сайту - разработка дизайна, разработка шаблона для выбраной CMS на основе дизайна итд.

14 лет назад
AlxDovgan
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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