Логотип строительной фирмы

Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок4399 просмотров
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#1$

И снова здравствуйте!

Сегодня делаем логотип строительной компании.

Название компании: СитиСтрой. (пишем слитно)

Нужен строгий, серьезный логотип. Цветовая гамма - на ваше усмотрение. Времени у нас - эта неделя (рабочая).

Победителю - 200 американских рублей :)

Особые условия конкурса:

1. В личку сообщения и работы не принимаю.

2. В предложении обязательно указывать сумму и сроки (иначе система веблансера не даст мне ваше предложение принять)

3. Участие в конкурсе не оплачивается. Все деньги - только победителю.

4. Работы в проект выкладываем только в виде картинок. Запароленные архивы игнорируются.

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работы авторов попавших сюда будут показаны заказчику

14 лет назад
quimby
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
RUSINA
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва
14 лет назад
Ну как всегда, все на 100 баллов! После принятия решения на доработку логотипа ушло всего 30 минут. Все с первого раза в точку. Отличное качество. Елена, я снова рад сотрудничеству, надеюсь работаем не в последний раз. Благодарю за работу :)
Владимир, очень приятно снова было работать с Вами! Вы замечательный заказчик и приятный в общении человек)) Оплата мгновенна. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества.
Заявки фрилансеров
RUSINA
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва
14 лет назад
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