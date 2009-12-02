Логотип строительной фирмы

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И снова здравствуйте!

Сегодня делаем логотип строительной компании.

Название компании: СитиСтрой. (пишем слитно)

Нужен строгий, серьезный логотип. Цветовая гамма - на ваше усмотрение. Времени у нас - эта неделя (рабочая).

Победителю - 200 американских рублей :)

Особые условия конкурса:

1. В личку сообщения и работы не принимаю.

2. В предложении обязательно указывать сумму и сроки (иначе система веблансера не даст мне ваше предложение принять)

3. Участие в конкурсе не оплачивается. Все деньги - только победителю.

4. Работы в проект выкладываем только в виде картинок. Запароленные архивы игнорируются.

ДАЛЕЕ ПУБЛИКУЮ ШОТ-ЛИСТ

работы авторов попавших сюда будут показаны заказчику