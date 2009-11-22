Лого компьютерной фирмы

Есть уже готовый логотип. Идея, концепция, форма - все готово. Этот логотип нужно отрисовать в другом стиле. Эдакий детский стиль. Нужно попробвать различные вариации. Как будто логотип нарисовал ребенок. Карандашами например. Т.е. не просто линии, а как будто ребенок ...