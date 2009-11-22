Лого компьютерной фирмы

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок247 просмотров
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#1$

Название: ТехМаркет

Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати.

Фирменных цветов пока нет.

Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет.

Жду ваших предложений.

Если лого понравится, то + небольшой бонус сверх бюджета.

14 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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