Приватный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

Колоссально! Планировали заказать один логотип. Виктор представил на выбор 5 вариантов - все как на подбор. С трудом выбрали из них 3. С трудом, потому что все были хороши. Эти 3 варианта он представил еще в нескольких вариантах каждый. Из них отобрали два. Долго мучались, так как выбрать из достойнейших лучший очень сложно. В конце концов взяли оба :)))