Приватный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

Внимание! Требуется два логотипа для двух проектов с практически одиннаковым названием: 1. Главная страница компании, которая занимается созданием различных проектов в интернете. 2. Лого для форума с оплатой за сообщение (в приложении гружу лого, которое делали - но ...
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Создание логотипа
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