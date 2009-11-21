Логотип по Йоге

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Требуется разработать логотип для небольшого издательства, выпускающего обучающие DVD диски по Йоге.

Логотип должен:

- включать название сайта yogashape.ru (с окончанием ru или без него)

- быть простым и запоминающемся

- передавать ощущения радости (тела) и гармонии (души, тела и разума)

- содержать теплые и радостные цвета: оранжевый, коричневый, бордовый и их оттенки

- подходить для последующего видеодизайна

Логотип может:

- быть вида YogaSHAPE или иного результата творческого поиска и игры с буквами, цветами и стилем

- быть динамичным, стильным и чуть гламурным, ориентированным на женскую аудиторию 20-35 лет и читательниц журнала shape.ru

- передавать ощущения успеха и элитности, вписываться в дизайн дорогих дисков для обеспеченных людей

- иметь четкое соотнесение с йогой, ее позой или образом, например в виде картинки (помимо названия) или профиля

Оплата: невысокая, по договоренности. Делайте Ваши предложения.

Срок: 5 дней