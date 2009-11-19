Логотип такси

Логотип и фирменный стиль для ООО "БИТ" (оптово-розничная продажа компьютерной и оргтехники, основной клиент - корпоративные заказчики и государственные учреждения). Брендбук. Элементы фирменного стиля: - пустой бланк - счет на оплату - генеральная доверенность - визитка (для руководителя отдельно, ...
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Нужен логотип для такси 175.
Парк машин ТОЛЬКО одни микроавтобусы!
Также можно подумать над оригинальным названием (припримерно:
BusTaxi или что-нибудь в этом роде либо это может быть одно слово типа: Столица, Престиж, Стрела(толко эти уже существуют) Также в логотип можно вставить оригинальный слоган.
Номера телефонов
2222175
6666175
8888175,
и
1751111
1753333
1756666
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