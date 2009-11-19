Логотип такси

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт78 заявок2446 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужен логотип для такси 175.

Парк машин ТОЛЬКО одни микроавтобусы!

Также можно подумать над оригинальным названием (припримерно:

BusTaxi или что-нибудь в этом роде либо это может быть одно слово типа: Столица, Престиж, Стрела(толко эти уже существуют) Также в логотип можно вставить оригинальный слоган.

Номера телефонов

2222175

6666175

8888175,

и

1751111

1753333

1756666

14 лет назад
plotnikof
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Логотип+фирменный стиль

    Логотип и фирменный стиль для ООО "БИТ" (оптово-розничная продажа компьютерной и оргтехники, основной клиент - корпоративные заказчики и государственные учреждения). Брендбук. Элементы фирменного стиля: - пустой бланк - счет на оплату - генеральная доверенность - визитка (для руководителя отдельно, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип сайту

    $10

    Есть сайт goroda.by Сайту нужен логотип (в векторе), согласно его тематике. Предложения оставляем только здесь.

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать логотип в вектор

    Нужно отрисовать простой логотип в вектор, желательно в .ai Если будет желание, можно его немного доработать, за креатив обещаю премию. Работа нужна к субботе. Прошу писать только сюда и не забывайте указывать цену и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вдохнуть жизнь в имеющийся макет лого

    Имеется логотип состоящий из геометрических элементов в основе символ инь-янь. Нужно создать на его основе полно цветное изображение комбинирующее в себе мотивы: огонь, золото, древний символ, камень на фоне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для креативной агенции

    $100

    Нужен яркий, запоминающийся и креативный логотип. Название агенции: креативная группа "ФЗМ" (Фанни за мани). Расшифровка необязательна. Можно использовать абревиатуру ФЗМ или какойто символ, персонаж, т.д. Ни один вариант не подходит! Все выглядит дешево и совсем не ...

    Логотипы и Знаки62 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно нарисовать логотип.

    $5

    Требуется нарисовать простенький, красивый логотип для торрент-трекера. 437px × 95px правая часть плавно переходит в белый цвет. + этот же вариант но без перехода в белый цвет. адрес пусть пока будет %addressname%.ws Лого свободное, лишь бы радовало глаз. в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно конвертировать логотип

    Понимаю что ерунда, но не спец я в этом. Имеется логотип в Illustrator его нужно поместить, на сайт mosaspect.ru. Собственно это у меня получилось. Но он какой-то размытый получается. Помогите сделать его нормальным. Нужен файл в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад