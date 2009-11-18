Логотип для креативной агенции

# 1 — $

Нужен яркий, запоминающийся и креативный логотип. Название агенции: креативная группа "ФЗМ" (Фанни за мани). Расшифровка необязательна. Можно использовать абревиатуру ФЗМ или какойто символ, персонаж, т.д.

Ни один вариант не подходит! Все выглядит дешево и совсем не креативно...

Единственный вариант что более-менее нормальный это от Че Костя, но и это не совсем то что нужно.

Жду других вариантов!