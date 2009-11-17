Логотип магазина электроники Ytug.in

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки601 просмотр
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Нужно разработать логотип магазина электроники ytug.in. Скорее всего это утюжок с глазами

без предоплаты, вектор - ваша гарантия. понравившийся вариант куплю сразу (в векторе)!

предпологаемая цветовая гамма - fc2fbe или 5cf632.

конкурс!!

маил - [email protected]

14 лет назад
jazz777
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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