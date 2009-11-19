Красиво отрисовать эмблему.

Здравствуйте.

Нужен технический дизайнер, который сумеет из г*вна сделать конфетку. Для создания фан-клуба сайта футбольного клуба, требуется отрисовать по-новому, по-современному эмблему этого самого клуба.

Вот два просто отличных примера того, что надо сделать:

1. http://artkmv.com/work/football-1.png

2. http://artkmv.com/work/football-2.png

Нужно сделать хотя бы не хуже. Основная работа заключается в работе с градиентами, если вы поняли.

Задача: из 2D, сделать 3D, как показано на 2-х примерах. Желательно, чтобы все это было сделано в векторном варианте, так как в дальнейшем мы будем ставить эту эмблему на клубные обои для рабочего стола.

От нас: 2д-вариант (jpg) и деньги. От вас: отличная работа.

Рассчитываем на оплату дизайнера 10 долларов в час. Думаем, что работа должна занять не больше 3-х часов. Обязательно присутствие портфолио. Оплата - Сервис Безопасных Сделок или после (сами выбирайте).

P.s. Хотим сотрудничать с дизайнером и в будущем, поэтому рассчитываем подход на долгосрочное сотрудничество.