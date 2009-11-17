Логотип для сети косметических магазинов

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок595 просмотров
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#1$

Нужен логотип для сети косметических магазинов "Магия красоты", должна присутствовать фраза - "народные косметические марки"

Желательно чтобы логотип был без художественных излишеств, основное внимание тексту, интересный шрифт

Рассмотрим предложения от новичков, свежие идеи и креатив приветствуютя

14 лет назад
nik0886
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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