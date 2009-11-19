Перевести в вектор

Здравствуйте. Нужен технический дизайнер, который сумеет из г*вна сделать конфетку. Для создания фан-клуба сайта футбольного клуба, требуется отрисовать по-новому, по-современному эмблему этого самого клуба. Вот два просто отличных примера того, что надо сделать: 1. http://artkmv.com/work/football-1.png 2. http://artkmv.com/work/football-2.png Нужно сделать хотя ...