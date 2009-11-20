Нужно нарисовать логотип.

Требуется нарисовать простенький, красивый логотип для торрент-трекера.

437px × 95px

правая часть плавно переходит в белый цвет. + этот же вариант но без перехода в белый цвет.

адрес пусть пока будет %addressname%.ws

Лого свободное, лишь бы радовало глаз. в предложения прошу выставлять предложения..много не прошу. + psd.

спасибо.