Нужно конвертировать логотип

Нужен симпатичный favicon для сайта rodnikclub.ru - курсы для беременных. примеры можете присылать на почту [email protected] понравившаяся работа будет оплачена сразу электронными деньгами..))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Понимаю что ерунда, но не спец я в этом.
Имеется логотип в Illustrator его нужно поместить, на сайт mosaspect.ru. Собственно это у меня получилось. Но он какой-то размытый получается. Помогите сделать его нормальным. Нужен файл в png
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