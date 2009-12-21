Федерация эротических танцев - логотип

Нужно отрисовать простой логотип в вектор, желательно в .ai Если будет желание, можно его немного доработать, за креатив обещаю премию. Работа нужна к субботе. Прошу писать только сюда и не забывайте указывать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. забудьте про танцующих девочек из библиотек, силуэты и прочую лабуду
2. стильно, статусно
3. минимум цветов
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