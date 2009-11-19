Отрисовать логотип в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок291 просмотр
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Нужно отрисовать простой логотип в вектор, желательно в .ai

Если будет желание, можно его немного доработать, за креатив обещаю премию.

Работа нужна к субботе.

Прошу писать только сюда и не забывайте указывать цену и сроки.

14 лет назад
on3
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
makedesign
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Рекомендую Сергея, как ответственного и профессионального исполнителя. Работу выполнил в максимально короткий срок. Работой я остался очень доволен, впредь, работу с векторной графикой, а именно проекты по Adobe Illustrator буду заказывать только у Сергея.
Хороший заказчик, приятно сотрудничать
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