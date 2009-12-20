Логотип+фирменный стиль

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок1507 просмотров
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Логотип и фирменный стиль для ООО "БИТ" (оптово-розничная продажа компьютерной и оргтехники, основной клиент - корпоративные заказчики и государственные учреждения). Брендбук. Элементы фирменного стиля:

- пустой бланк

- счет на оплату

- генеральная доверенность

- визитка (для руководителя отдельно, для сотрудников отдельно)

- папка

- конверты всех размеров

- ручки

- кружки

- часы настенные.

14 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
Оперативно, вежливо, доходчиво, терпеливо, в срок. Работа с Виктором доставила мне истинное удовольствие. Молодец.
Работа с Муртаханом оставила только положительные впечатления! Очень порядочный и грамотный в работе заказчик. Рад буду сотрудничать и в дальнейшем.
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
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Логотипы и Знаки
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