Нужен логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок238 просмотров
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Приветствую всех.

Вообщем, нужен красивый логотипчик :)

Жду от вас цену и сроки :)

14 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Приятно работать с профессионалами ;) Роман, поставленную задачу понял и сделал все на высшем уровне! Сотрудничеством очень доволен. Уверен еще поработаем! Успехов в делах! ;)
Отличный заказчик. Четко поставил задачу и моментально оплатил. Сотрудничеством полностью доволен. Надеюсь продолжим работать. Желаю удачи.
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