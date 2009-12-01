Разработать логотип.

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки1150 просмотров
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#1$

Во вложении рукотворный макет, на него без слез не взглянешь, но он передает идею логотипа. На основе макета нужно разработать логотип.

14 лет назад
ezdorov
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
Выиграл конкурс. Проявил активность. Лучший среди лучших (в конуре участвовали только сильные дизайнеры). Внес необходимые изменения. Работой доволен. Рекомендую.
Рад был поучаствовать в конкурсе! От совместной работы только положительные впечатления. Оплата своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
ТОП-5
Логотипы и Знаки
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