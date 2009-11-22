Доработать логотип

Добработать надо сегодня-завтра. Лого есть в кореле, есть шрифты, есть в кривых. Он по сути готов, надо только добавить как-то красиво рядом с ним надпись из 3 слов (текст надписи готов). Надо 3-4 варианта размещения этой надписи. Работы по сути немного. Оплата по факту через wmz или wmr (п/е получения исходников), БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы). Выбор исполнлителя - сегодня/завтра. Выдача исходников - выбранному исполнителю.