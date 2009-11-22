Доработать логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок292 просмотра
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Добработать надо сегодня-завтра. Лого есть в кореле, есть шрифты, есть в кривых. Он по сути готов, надо только добавить как-то красиво рядом с ним надпись из 3 слов (текст надписи готов). Надо 3-4 варианта размещения этой надписи. Работы по сути немного. Оплата по факту через wmz или wmr (п/е получения исходников), БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы). Выбор исполнлителя - сегодня/завтра. Выдача исходников - выбранному исполнителю.

14 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yojik1983
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Сработали оооочень оперативно, как и надо было - спасибо большое!
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
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