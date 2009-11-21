Логотип для сайта

Есть сайт goldwm.su

Сайту нужен логотип согласно его тематике.

Предложения оставляем только здесь и нигде больше.

Необходимо разработать логотип для производителя аутдор снаряжения.

Название- Gold WebMoney.

На логотипе могут быть изображены валюты и знаки платежных систем.

Либо это может быть просто изображение никак не привязанное к роду деятельности.

Название GoldWM также должно присутствовать на логотипе. Могут быть пары логотипов: с сокращенным названием.

Оплата при полноценной понравившейся работе.

Способы оплаты:

-банк. платеж

-WebMoney

-WU

-На номер моба