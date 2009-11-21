Логотип и визитка для свадебной агенции Купидон

Добрый день, коллеги

Требуется разработка логотипа для свадебной агенции "Купидон".

Услуги которые предоставляются компанией:

1. Подбор всего необходимого для организации свадебного торжества (зал, оформление, обручальные кольца и т.д.)

2. Помощь в выборе платья невест и костюмов женихов

3. Услуга организации "признания в любви"

4. Организация и планирование "медового месяца"

Это основные и их думаю будет достаточно для того чтобы понять профиль деятельности компании.

После того как логотип будет закончен, требуется также разработка макета визитки для начала, и в дальнейшем всех атрибутов фирменного стиля.

Интересует:

1. Стоимость разработки:

1.1 Логотипа

1.2 Визитки

1.3 Фирменного стиля

2. Сроки выполнения

2.1 Логотипа

2.2 Визитки

2.3 Фирменного стиля

Крайне желательно наличие выполненных подобных работ или же предоставление наброска Ваших идей.

Метод оплаты СБС

Примеры визиток прикреплены

Огромная просьба, оставляйте предложения в формате того как написано то что интересует для ускорения понимания друг друга