Прорисовать логотип

Логотип и фирменный стиль для ООО "БИТ" (оптово-розничная продажа компьютерной и оргтехники, основной клиент - корпоративные заказчики и государственные учреждения). Брендбук. Элементы фирменного стиля: - пустой бланк - счет на оплату - генеральная доверенность - визитка (для руководителя отдельно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в прорисовке готового лого.
Для профи 10 мин. работы.
Писать в асю: 568771261
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется разработать логотип для небольшого издательства, выпускающего обучающие DVD диски по Йоге. Логотип должен: - включать название сайта yogashape.ru (с окончанием ru или без него) - быть простым и запоминающемся - передавать ощущения радости (тела) и гармонии (души, ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Добработать надо сегодня-завтра. Лого есть в кореле, есть шрифты, есть в кривых. Он по сути готов, надо только добавить как-то красиво рядом с ним надпись из 3 слов (текст надписи готов). Надо 3-4 варианта размещения ...Завершен14 лет назад
- $250
Создание логотипа для 2-ух туристических фирм с разными направлениями , но работающими совместно. Если есть возможность совместить два в одном - приветствуется. Цены договорныеЗавершен14 лет назад
Добрый день, коллеги Требуется разработка логотипа для свадебной агенции "Купидон". Услуги которые предоставляются компанией: 1. Подбор всего необходимого для организации свадебного торжества (зал, оформление, обручальные кольца и т.д.) 2. Помощь в выборе платья невест и костюмов женихов 3. Услуга ...Закрыт14 лет назад
- $50
Во вложении рукотворный макет, на него без слез не взглянешь, но он передает идею логотипа. На основе макета нужно разработать логотип.Завершен14 лет назад
- $5
Приветствую всех. Вообщем, нужен красивый логотипчик :) Жду от вас цену и сроки :)Завершен14 лет назад
- $250
Нужен логотип для такси 175. Парк машин ТОЛЬКО одни микроавтобусы! Также можно подумать над оригинальным названием (припримерно: BusTaxi или что-нибудь в этом роде либо это может быть одно слово типа: Столица, Престиж, Стрела(толко эти уже существуют) ...Логотипы и Знаки78 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется создать логотип для магазина мебели + плакат к нему. От вас цена и сроки. ТЗ в приложении.Логотипы и Знаки60 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть сайт goroda.by Сайту нужен логотип (в векторе), согласно его тематике. Предложения оставляем только здесь.Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт14 лет назад