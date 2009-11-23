Анимированное лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки286 просмотров
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Необходимо создат анимированный логотип для сайта.Подробности-в ICQ

14 лет назад
rpstle
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
1 день
Превосходный исполнитель! Работу сделал быстро и качественно! Лучшего дизайнера еще не встречал!!!
Отлично начали сотрудничество.Всем доволен
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