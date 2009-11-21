Логотип для сельского магазина

$70
Логотипы и ЗнакиЗакрыт49 заявок1914 просмотров
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#1$

Логотип для магазина

К сожалению, никакого результата не получил от поступивших работ. Все работы, трудно назвать работами.

ПОЭТОМУ, проведя мозговой штурм решили увеличить призовой фонд, но при этом поставить четкие цели.

ДЕТАЛИ во вложенном файле.

так же в стоимость изготовления входит сопровождение пяти рекламных блоков.

14 лет назад
Crivoshapkin
Евгений 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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