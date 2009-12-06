Логотип для сайта

Есть сайт goldwm.su Сайту нужен логотип согласно его тематике. Предложения оставляем только здесь и нигде больше. Необходимо разработать логотип для производителя аутдор снаряжения. Название- Gold WebMoney. На логотипе могут быть изображены валюты и знаки платежных систем. Либо это может быть ...